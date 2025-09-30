مباريات الأمس
"أول مرة مش قادرة أقف".. هنا جودة تكشف سبب اعتذارها عن عدم المشاركة ببطولة الصين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

03:43 م 30/09/2025
كشفت هنا جودة، نجمة تنس الطاولة، عن سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة الصين سماش للناشئين.

ونشرت هنا جودة صورة من إصابتها عبر صفحتها الرسمية بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء مُذيلة إياها بتعليق:"الحمد لله قدر الله وماشاء فعل أول مرة أكون مش قادرة أقف على رجليا واقف ألعب.. إصابة قوية في رجليا أدت لاعتذاري عن عدم الاشتراك في بطولة الصين سماش للناشئين Wtt China youth Smash".

وأتمت جودة تدوينتها بقولها:"الوجه الآخر للرياضة اللي محدش شايفه حاولت أقف وأعافر طول ماتش السيدات النهاردة ...وللأسف خسرت ٣-١ و إن شاءالله تعدي الإصابة بسرعة وأرجع أكمل التمرين والبطولات.. دعواتكم الجميلة".

إصابة هنا جودا إصابة هنا جودا

وكانت هنا جودة قد توجت في نوفمبر الماضي بالميدالية البرونزية ببطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 عاماً.

هنا جودة إصابة هنا جودا بطولة الصين سماش للناشئين

