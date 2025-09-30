مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

- -
23:00

نيوزيلندا - شباب

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الشارقة

13 13
15:00

الزمالك

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

برشلونة

- -
20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

جالاتا سراي

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
22:00

آ. فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا

نادي بافوس

- -
22:00

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة مؤثرة في أول يوم دراسي لنجلها

كتب- محمد عبدالهادي:

01:15 م 30/09/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وإسلام رضا
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته
  • عرض 13 صورة
    زوجة إبراهيم شيكا محمد رمضان إداني ربع مليون جنيه واشتريت بيهم تُربة_7
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (13)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (2)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا (12)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبّرت هبة التركي، زوجة لاعب الزمالك السابق الراحل إبراهيم شيكا، عن حزنها لغياب زوجها في مناسبة خاصة تمثّلت في أول يوم دراسي لنجلهما "أنس".

ونشرت هبة رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت فيها: "بابا كان نفسه يشوفك أول يوم مدرسة يا أنوس".

وأضافت: "كنا مستنين اليوم ده، وكان عاوز يتصور معاك أول يوم بالبس بتاع المدرسة".

قبل أن تختتم رسالتها قائلة: "هسيب الصور هنا وأوثق إن بابا دايمًا معاك وجنبك، بيحبك وفخور بيك، وروحه حواليك في كل مكان.. أنا بحبك قوي وشيكا بيحبك قوي".

يذكر أن إبراهيم شيكا رحل عن عالمنا في يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض واصابته بمرض السرطان المستقيم مما أدي لتدهور حالته الصحية.

اقرأ أيضًا:
ملامح قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي: "ظهور ياسين منصور ووجه جديد ورحيل رباعي"

"المدرب اتهور".. شوبير يكشف ماذا حدث بين فيريرا ونجم الزمالك في اللحظات الأخيرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي إبراهيم شيكا ابن إبراهيم شيكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم