زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة مؤثرة في أول يوم دراسي لنجلها

عبّرت هبة التركي، زوجة لاعب الزمالك السابق الراحل إبراهيم شيكا، عن حزنها لغياب زوجها في مناسبة خاصة تمثّلت في أول يوم دراسي لنجلهما "أنس".

ونشرت هبة رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، قالت فيها: "بابا كان نفسه يشوفك أول يوم مدرسة يا أنوس".

وأضافت: "كنا مستنين اليوم ده، وكان عاوز يتصور معاك أول يوم بالبس بتاع المدرسة".

قبل أن تختتم رسالتها قائلة: "هسيب الصور هنا وأوثق إن بابا دايمًا معاك وجنبك، بيحبك وفخور بيك، وروحه حواليك في كل مكان.. أنا بحبك قوي وشيكا بيحبك قوي".

يذكر أن إبراهيم شيكا رحل عن عالمنا في يوليو الماضي، بعد صراع مع المرض واصابته بمرض السرطان المستقيم مما أدي لتدهور حالته الصحية.

