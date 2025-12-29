"أسباب فوزنا".. حمادة صدقي يشيد بأداء تريزيجيه مع منتخب مصر
كتب : نهي خورشيد
أشاد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.
وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "تريزيجيه كان من أسباب فوزنا على جنوب أفريقيا، لاعب رائع وصاحب شخصية قوية جداً، ونجح في سحب المنتخب لمناطق هجوم جنوب أفريقيا".
وأضاف: "براڤو لحسام حسن، حقق المطلوب في دور المجموعات بتصدر المنتخب وتأهله، وقدم أداء جيد جداً أمام جنوب أفريقيا".
موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا
وتقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة