"أسباب فوزنا".. حمادة صدقي يشيد بأداء تريزيجيه مع منتخب مصر

"خلص اتفاق مادي".. أفشة على أعتاب الرحيل عن الأهلي.. ما القصة؟

أول تحرك من الزمالك لإنهاء أزمة محمود بنتايج

موعد مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

أشاد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "تريزيجيه كان من أسباب فوزنا على جنوب أفريقيا، لاعب رائع وصاحب شخصية قوية جداً، ونجح في سحب المنتخب لمناطق هجوم جنوب أفريقيا".

وأضاف: "براڤو لحسام حسن، حقق المطلوب في دور المجموعات بتصدر المنتخب وتأهله، وقدم أداء جيد جداً أمام جنوب أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة