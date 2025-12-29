مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

جزر القمر

- -
21:00

مالي

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

- -
21:00

المغرب

كأس الأمم الأفريقية

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

"أسباب فوزنا".. حمادة صدقي يشيد بأداء تريزيجيه مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

06:00 ص 29/12/2025
    تريزيجيه يطالب بركلة جزاء
    تريزيجيه من جلسة تصوير منتخب مصر
    تريزيجيه
    تريزيجيه من مران منتخب مصر
    تريزيجيه

أشاد حمادة صدقي مدرب منتخب مصر السابق، بالأداء المميز الذي يقدمه محمود حسن تريزيجيه مع الفراعنة في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية: "تريزيجيه كان من أسباب فوزنا على جنوب أفريقيا، لاعب رائع وصاحب شخصية قوية جداً، ونجح في سحب المنتخب لمناطق هجوم جنوب أفريقيا".

وأضاف: "براڤو لحسام حسن، حقق المطلوب في دور المجموعات بتصدر المنتخب وتأهله، وقدم أداء جيد جداً أمام جنوب أفريقيا".

موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد أنجولا اليوم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجيه منتخب مصر حسام حسن  موعد مباراة منتخب مصر وأنجولا

