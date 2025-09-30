مباريات الأمس
جميع المباريات

ملامح قائمة محمود الخطيب بانتخابات الأهلي: "ظهور ياسين منصور ووجه جديد ورحيل رباعي"

كتب : مصراوي

01:06 م 30/09/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن ملامح القائمة التي يرغب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إلى أن الخطيب استقر على القوام الرئيسي الذي سيخوض به الانتخابات بتواجد ياسين منصور كنائب في اتجاه لتأهيله ليكون رئيسًا للنادي:"وتقرر تواجد خالد مرتجي أمينًا للصندوق مع رحيل حسام غالي، محمد شوقي، محمد سراج ومهند مجدي".

وأوضح المصدر أن في منصب العضوية فوق السن تم الاستقرار على تواجد محمد الغزواي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي مع ضم سيد عبدالحفيظ وأحمد حسام عوض فيما هناك مفاضلة ما بين حازم هلال وأحمد امين مسعود.

ونوه المصدر ذاته إلى أنه في منصب العضوية تحت السن لا يزال هناك مفاضلة ما بين أكثر من اسم للتواجد من بينهم مثل: مي عاطف وهشام جمال وجيانا فاروق.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

ياسين منصور انتخابات الأهلي محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ قائمة محمود الخطيب الأهلي

