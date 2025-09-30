"تبين للناس انك متدين شكلا فقط".. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، رسالة غامضة عقب لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أسوأ حاجة انك تبين للناس انك متدين شكلا فقط التنمر والعنصرية والتريقة علي خلق الله ليس له علاقة بالتدين".

وحقق النادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يصل الأهلي للمركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بينما ظل الزمالك في الصدارة برصيد 17 نقطة فقط.