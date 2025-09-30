أول تعليق من عماد النحاس بعد فوز الأهلي على الزمالك بالدوري المصري

تصوير ـ نهى خورشيد:

شهدت مباراة الأهلي والزمالك التي أٌقيمت مساء يوم أمس الإثنين العديد من اللقطات التي لم تنقلها كاميرا التليفزيون.

ورصدت كاميرا مصراوي لقطات لملاحقة الجماهير للمحترف الفلسطيني آدم كايد عقب خروجه من استاد القاهرة، بجانب احتفالات صاخبة من جماهير الأهلي عقب الفوز وغيرها من اللقطات التي يمكنهم مشاهدتها عبر مقطع الفيديو التالي:

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف على يد نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.

ترتيب الأهلي والزمالك

الزمالك توقف رصيده عقب الخسارة عند النقطة 17 في صدارة جدول ترتيب الدوري، فيما رفع الأهلي رصيده عقب الفوز إلى النقطة 15 في المركز الثالث.

