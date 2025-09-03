إعفاء نجم الأهلي.. منتخب مصر يستدعي أحمد هاني لودية تونس الأولى

كتب - نهى خورشيد

أعلن أحمد حسن مدير منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، استدعاء أحمد هاني ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لـ معسكر الفراعنة المقام بالإسماعيلية حالياً استعداداً لبطولة كأس العرب.

وجاء استدعاء أحمد هاني لتعويض غياب كريم فؤاد الذي يعاني من إجهاد عضلي، ليتم إعفاءه من المباراة الودية الأولي.

ويخوض المنتخب بقيادة حلمي طولان مباراتين وديتين أمام تونس يومي السبت والثلاثاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن التحضيرات للمشاركة في النسخة الحادية عشرة من البطولة المقررة في قطر نهاية ديسمبر.