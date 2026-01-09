مباريات الأمس
قائمة شباب بيراميدز لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر

كتب : نهي خورشيد

07:45 م 09/01/2026

شباب بيراميدز

كشف الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز عن قائمة اللاعبين استعداداً لخوض مباراة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

ومن المقرر أن يحل بيراميدز ضيفاً على فريق وادي دجلة، في اللقاء الذي سيقام في تمام الرابعة عصر غدٍ السبت على استاد السلام.

وضمت قائمة شباب بيراميدز اللاعبين الآتي أسماؤهم:

في حراسة المرمى: زياد برازيلي – مروان ناصر

في خط الدفاع: حسن الدولي – مروان عصام – عبد الله بدير – يوسف فؤاد – أدهم نبيل – أحمد شد – عمر معلول – يوسف شيكا

في خط الوسط: عمر عبد العظيم – حسن طارق – يوسف علي – عمر طارق – خالد حاتم – حمزة محمد – كريم هاني – علي حمودة – أحمد فكري

في خط الهجوم: زياد نواوي – يحيى لطفي

ويشرف على قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، بينما يقود فريق الشباب فنياً المدير الفني محمود سمير، ويعاونه محمد عطوة مدرباً عاماً، ومصطفى أحمد مدرباً، وشريف سمير مدرباً لحراس المرمى، إلى جانب المدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريين أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

كما يضم الجهاز المعاون المعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، إضافة إلى مساعدي الملعب محمود عثمان ورمضان حارص.

شباب بيراميدز وادي دجلة كأس عاصمة مصر

