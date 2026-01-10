مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

12:33 ص 10/01/2026
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك أمام نظيره زد، المقرر إقامتها غدا الأحد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام نظيره زد، غدا الأحد 11 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك وزد، للحكم مصطفى الشهدي، يعاونه كلا من، أحمد رشدي مساعد أول وعمرو جمعة مساعد ثان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: أحمد رشدي

حكم مساعد ثان: عمرو جمعة

حكم رابع: محمد أيمن

حكم تقنية الفيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: عمرو السيد

أقرأ أيضًا:

"غائب منذ 57 عاما".. إبراهيم دياز يسجل رقما تاريخيا في أمم أفريقيا

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك كأس عاصمة مصر مباراة الزمالك وزد حكم مباراة الزمالك وزد

