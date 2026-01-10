الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد في كأس عاصمة مصر

500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة نادي الزمالك أمام نظيره زد، المقرر إقامتها غدا الأحد ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام نظيره زد، غدا الأحد 11 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك وزد، للحكم مصطفى الشهدي، يعاونه كلا من، أحمد رشدي مساعد أول وعمرو جمعة مساعد ثان.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الزمالك وزد كالتالي:

حكم ساحة: مصطفى الشهدي

حكم مساعد أول: أحمد رشدي

حكم مساعد ثان: عمرو جمعة

حكم رابع: محمد أيمن

حكم تقنية الفيديو: أحمد جابر

حكم فيديو مساعد: عمرو السيد

