مسؤول باتحاد الكرة يكشف تفاصيل إيقاف إبراهيم صلاح وموقف الزمالك

كتب : نهي خورشيد

05:35 ص 09/01/2026
كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل موقف إبراهيم صلاح، المدرب الجديد بنادي الزمالك، من المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأوضح مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية أن إبراهيم صلاح ما زال موقوفاً لمدة 8 مباريات، مشيراً إلى أن هذه العقوبة شخصية وتسري على مشاركته في مباريات الدوري الممتاز.

وأشار عزام إلى أن اسم إبراهيم صلاح مسجل حالياً على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة تحت نادي أليو إيجيبت، وتم إخطار ناديه السابق بالعقوبة بشكل رسمي، مؤكداً أنه في حال قيام نادي الزمالك بإرسال اسمه لاستخراج كارنيه مدرب وإضافته إلى سيستم النادي، سيتم إخطار القلعة البيضاء رسمياً بتفاصيل الإيقاف وتفعيله على الفور.

وأضاف الأمين العام أن إبراهيم صلاح لن يظهر اسمه في كشوف المباريات أو "الاسكور شيت" قبل استخراج الكارنيه الرسمي من اتحاد الكرة، وعندها سيتم إخطار رابطة الأندية بالعقوبة الموقعة عليه، تمهيداً لتطبيقها خلال المسابقات المحلية.

وحول موقف المدرب من المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر، أوضح عزام أن الأمر يخضع للوائح رابطة الأندية مؤكداً أن تحديد سريان الإيقاف في البطولة من عدمه سيكون من اختصاص الرابطة بعد إخطارها رسمياً بالعقوبة.

إبراهيم صلاح الزمالك اتحاد الكرة إيقاف إبراهيم صلاح الزمالك اليوم أخبار الزمالك

