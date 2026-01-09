مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 0
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"تواجد حمزة علاء".. قائمة الأهلي لمواجهة فاركو في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

06:30 م 09/01/2026
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (14)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (13)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (12)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (10)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (1)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (11)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (3)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (15)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (17)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (2)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (18)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (4)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (6)
  • عرض 15 صورة
    مران الأهلي الجماعي (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره فاركو غدا، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر: "طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، مصطفى العش، محمد شكري وإبراهيم الأسيوطي.

خط الوسط: أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر سيد معوض ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار، محمد زعلوك وحمزة عبد الكريم.

أقرأ أيضًا:

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا توقع؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي الأهلي وفاركو قائمة الأهلي لمواجهة فاركو كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
رياضة عربية وعالمية

قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا
كارثة شراء المستعمل.. 6 عيوب قاتلة تطيح بقيمة السيارة للنصف
نصائح

كارثة شراء المستعمل.. 6 عيوب قاتلة تطيح بقيمة السيارة للنصف
بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
موسيقى

بإطلالة جريئة ومختلفة.. أميرة أديب تحتفل بفوزها بجائزتها الأولى في الموسيقى
ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

ينقل 220 ألف راكب يوميًا.. 15 معلومة عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية (صور)
القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا
مصراوي ستوري

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- قناة مجانية تنقل مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي أمم أفريقيا