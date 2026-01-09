الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة نظيره فاركو غدا، في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره فاركو، غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بكأس عاصمة مصر.

ويتواجد النادي الأهلي، في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر: "طلائع الجيش، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا".

وجاءت قائمة الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء ومحمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، أشرف داري، مصطفى العش، محمد شكري وإبراهيم الأسيوطي.

خط الوسط: أحمد رضا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، إبراهيما كاظم، مهند الشامي، محمد رأفت، إبراهيم عادل، عمر سيد معوض ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار، محمد زعلوك وحمزة عبد الكريم.

أقرأ أيضًا:

القط العراف يصدم منتخب مصر قبل مواجهته المرتقبة أمام كوت ديفوار.. ماذا توقع؟