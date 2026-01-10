تعليق خاص من زوجة حمادة إمام في ذكري وفاته

500 ألف دولار.. كواليس توقف صفقة ناصر ماهر بين الزمالك وبيراميدز

وجهت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الراحل حمادة إمام أحد أبرز رموز نادي الزمالك والكرة المصرية، رسالة شكر خاصة إلى قناة الزمالك، تقديراً لدورها في إحياء ذكرى وفاة الثعلب وتخليد مسيرته مع القلعة البيضاء.

وأكدت ماجي الحلواني في تصريحات تلفزيونية أن حمادة إمام كان إنساناً استثنائياً قبل أن يكون نجم داخل المستطيل الأخضر، مشيرة إلى أن جماهير الزمالك ارتبطت بهتاف شهير ظل محفوراً في الذاكرة وهو"بص شوف حمادة بيعمل إيه".

وأضافت أن الراحل لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل صفحة ناصعة في تاريخ الكرة المصرية، باعتباره أحد أساطير الزمالك، إذ جمع بين التألق الكروي والأخلاق الرفيعة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأشارت زوجة الثعلب إلى أن حمادة إمام شارك في التعليق على مباريات كأس العالم، وترك بصمة مميزة بصوته وتحليلاته، مؤكدة أن مسيرته كانت مثال للانضباط، إذ لم يتلق أي بطاقة صفراء طوال مشواره الكروي.