مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس رابطة الأندية

وادي دجلة

- -
16:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

فاركو

- -
16:00

الأهلي

كأس الاتحاد الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:45

أستون فيلا

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشارلتون

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

إعلان

تعليق خاص من زوجة حمادة إمام في ذكري وفاته

كتب : نهي خورشيد

12:34 ص 10/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (13)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (19)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (21)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (20)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (15)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (17)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (18)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (11)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (12)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (9)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (10)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (5)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (2)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (7)
  • عرض 19 صورة
    حمادة إمام (3)
  • عرض 19 صورة
    حمادة امام
  • عرض 19 صورة
    حمادة امام
  • عرض 19 صورة
    حمادة امام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجهت الدكتورة ماجي الحلواني، زوجة الراحل حمادة إمام أحد أبرز رموز نادي الزمالك والكرة المصرية، رسالة شكر خاصة إلى قناة الزمالك، تقديراً لدورها في إحياء ذكرى وفاة الثعلب وتخليد مسيرته مع القلعة البيضاء.

وأكدت ماجي الحلواني في تصريحات تلفزيونية أن حمادة إمام كان إنساناً استثنائياً قبل أن يكون نجم داخل المستطيل الأخضر، مشيرة إلى أن جماهير الزمالك ارتبطت بهتاف شهير ظل محفوراً في الذاكرة وهو"بص شوف حمادة بيعمل إيه".

وأضافت أن الراحل لم يكن مجرد لاعب موهوب، بل صفحة ناصعة في تاريخ الكرة المصرية، باعتباره أحد أساطير الزمالك، إذ جمع بين التألق الكروي والأخلاق الرفيعة، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأشارت زوجة الثعلب إلى أن حمادة إمام شارك في التعليق على مباريات كأس العالم، وترك بصمة مميزة بصوته وتحليلاته، مؤكدة أن مسيرته كانت مثال للانضباط، إذ لم يتلق أي بطاقة صفراء طوال مشواره الكروي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمادة إمام ماجي الحلواني حازم إمام عائلة حماده إمام الزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
أخبار مصر

وزير الزراعة: لا مبرر لارتفاع سعر الكتكوت من 8 لـ35 جنيهًا.. آلياتنا لضبط
بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
زووم

بعد حكم الإعدام.. مؤلف "يعلم ربنا": أنا بخير وليس لي علاقة بجريمة القتل
الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
رياضة محلية

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الشتوية
لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان