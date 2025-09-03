كتب - نهى خورشيد

شاركت حياة سلامة زوجة مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونانت الفرنسي، متابعيها بلقطات من زيارة نجلها معسكر الفراعنة استعداداً لتصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت حياة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لنجلها عدي مع نجوم منتخب مصر وعلى رأسهم الدولي المصري محمد جناح ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي.

كما شارك مصطفي محمد صورة له مع نجله، عبر خاصية الاستوري بـ "الإنستجرام".

وفي سياق متصل، يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، ضمن لقاءات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، يليها مواجهة بوركينا فاسو يوم الثلاثاء 9 من الشهر ذاته.