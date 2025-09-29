5 صور من وصول لاعبي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة الزمالك بالدوري

أشعلت جماهير الأهلي مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل دقائق من انطلاق مباراة فريقها أمام نظيره الزمالك، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات هتاف: "بالدم بالروح الماتش مش هيروح"، في إشارة إلى ضرورة الفوز في المباراة والاستمرار في تقديم النتائج الجيدة، لحصد لقب الدوري هذا الموسم.

وتواجدت جماهير المارد الأحمر قبل ساعات من بداية مباراة فريقها أمام الزمالك بالدوري، لدعم لاعبي الفريق في مباراة القمة اليوم.

ويذكر أن الزمالك يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 7 لقاءات فقط.

