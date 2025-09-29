مباريات الأمس
الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

بدء توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

كتب - يوسف محمد:

06:25 م 29/09/2025
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة، قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وبدأت مدرجات ستاد القاهرة الدولي تمتلئ بجماهير القطبين، قبل ساعات من انطلاق صافرة بداية المباراة، ورفعت جماهير الأهلي لافتة كتب عليها: "الأهلي عندي بالحياة"، في رسالة إلى ارتباط الجماهير بفريقها بشكل كبير.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة

* تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري
محمد شريف مهاجماً.. تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك
هل تُشعل أسعار الوقود موجة تضخمية جديدة؟ خبراء يوضحون السيناريوهات المتوقعة
4 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس
تشكيل متوقع وموعد.. كل ما تريد معرفته عن قمة الأهلي والزمالك