بدء توافد الجماهير على ستاد القاهرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق القمة رقم 131 بين الأهلي والزمالك، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد القاهرة، قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثامنة مساءً، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وبدأت مدرجات ستاد القاهرة الدولي تمتلئ بجماهير القطبين، قبل ساعات من انطلاق صافرة بداية المباراة، ورفعت جماهير الأهلي لافتة كتب عليها: "الأهلي عندي بالحياة"، في رسالة إلى ارتباط الجماهير بفريقها بشكل كبير.

ترتيب الأهلي والزمالك في الدوري

ويدخل الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، جمعهم من 8 مباريات، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 7 مباريات.

أقرأ أيضًا:

"اللي بيجمعنا أكبر".. 21 صورة وفيديو لرسالة قناة الأهلي قبل مباراة الزمالك

"مستقبل فيريرا في خطر".. تصريحات نارية لطارق يحيى قبل مباراة القمة