الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الأهلي

- -
20:00

الزمالك

كأس العالم تحت 20 عاما

النرويج - شباب

- -
23:00

نيجيريا - شباب

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

وست هام يونايتد

جميع المباريات

"القوة الضاربة وتغيير محتمل".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

كتب : محمد خيري

12:08 م 29/09/2025
    فريق الزمالك
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (4)
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (3)
    دونجا لاعب الزمالك من مباراة الجونة
    عبد الحميد معالي من مباراة الزمالك والجونة
    عبد الحميد معالي من مباراة الزمالك والجونة
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (4)
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (2)
    عدي الدباغ من مباراة الزمالك والجونة (1)
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك والجونة
    ناصر ماهر من مباراة الزمالك والجونة
    الزمالك

كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تشكيل الأبيض لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح عدم وجود عدد كبير من التغييرات باستثناء تعديل وحيد محتمل.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل أو محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.

