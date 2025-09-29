"القوة الضاربة وتغيير محتمل".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

الزمالك يبحث عن الهروب بالصدارة في صدام قوي أمام الأهلي الليلة

كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، على تشكيل الأبيض لمواجهة الأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام الأهلي في الثامنة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة التاسعة للدوري المصري.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح عدم وجود عدد كبير من التغييرات باستثناء تعديل وحيد محتمل.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل أو محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا - أدم كايد.

الهجوم: خوان بيزيرا - عدي الدباغ - ناصر ماهر.