"الراتب وموعد الوصول".. كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج مدرب الأهلي

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع المدرب الدنماركي توماس توماسبرج لقيادة فريقه خلفًا للمدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو.

أسامة هلال، القائم بمهام مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، يتواجد في دولة الدنمارك حاليًا، بحسب مصدر مسؤول بالقلعة الحمراء لمصراوي؛ لإتمام كافة تفاصيل التعاقد.

المصدر ذاته أوضح في تصريحاته لمراسل مصراوي أن الأهلي سيعلن عن التعاقد مع المدرب صاحب الـ 50 عامًا بعد مباراة الزمالك المقرر لها مساء يوم غد الإثنين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري، ولكن ماذا نعرف عن مدرب الأهلي الجديد؟

إمام عاشور وتوماس توماسبرج

توماس توماسبرج كانت آخر تجاربه التدريبية مع نادي ميتيلاند الدنمارك الذي سبق وضم لاعب الأهلي إمام عاشور حين تم التعاقد معه من الزمالك قبل العودة والانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وشارك إمام عاشور بقميص ميتيلاند تحت قيادة المدير الفني توماس توماسبرج لذا يعرفان بعضهما البعض جيدًا.

مسيرة توماس توماسبرج التدريبية

ويرتبط توماس توماسبرج بعلاقة قوية مع نادي ميتيلاند الذي يعد أحد نجومه إذ انضم له كلاعب في موسم 99/00 قادمًا من نادي ألبورج الدنمارك بعد 6 مواسم من تصعيده للفريق الأول.

توماس عمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني لنادي ميتيلاند في موسم 2005/2006 وكان لاعبًا بصفوف الفريق قبل أن يعتزل في موسم 2006/07 ويتفرغ لمهمته الجديدة كمدرب مساعد.

ولم يمر سوى موسم حتى تولى توماس توماسبرج مهمة الرجل الأول بنادي ميتيلاند قبل أن يرحل في موسم 2009/10 لتدريب نادي فورتونا هيورينغ.

وخاض توماس بعد ذلك أكثر من تجربة تدريبية قبلب العودة لنادي ميتيلاند في موسم 2022/23 حتى يناير الماضي.

بطولات توماس توماسبرج

وخلال رحلته التدريبية المستمرة على مدار 20 عامًا حصد توماس على ثلاث بطولات وهي الدوري الدنماركي موسم 23/24 مع ميتيلاند، كأس الدنمارك مع نادي راندرز موسم 20/21 وصعد بفريق هوبرو أي كيه من الدرجة الثانية وحصد لقب الموسم 2016/17 من الدوري.

