بشرى سارة.. مصدر يكشف "لمصراوي" إمكانية مشاركة زيزو أمام الزمالك

شهدت الفترة الاخيرة تضاءل فرصة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة القمة ضد الزمالك.

وقال مصدر مُطلع في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن زيزو جاهز للتواجد في قائمة الاهلي لمواجهة الزمالك، لكن القرار النهائي أصبح في يد المدرب عماد النحاس.

وكان زيزو تعرض للإصابة في مباراة تعادل الأهلي مع إنبي، حيث شُخصت الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة، يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

