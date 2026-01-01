مباريات الأمس
الزمالك يخسر بثلاثية من الاتحاد السكندري بكأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

07:17 م 01/01/2026

الزمالك والاتحاد السكندري

خسر فريق الزمالك من نظيره الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيلة مكونة من الشباب وقطاع الناشئين بالفئات العمرية المختلفة، ليخسر بثلاثية من زعيم الثغر في بطولة كأس العاصمة.

وجاءت ثلاثية الاتحاد السكندري عن طريق كلًا من فادي فريد في الدقيقتين 21، 27، وجون إيبوكا في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط في المركز الخامس بالمجموعة، بينما رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني.

