"الأندية السعودية تتراجع".. ميرور تكشف مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح

كشفت تقارير صحيفة تراجع ملحوظ في اهتمام الأندية السعودية بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة، في ظل تغيّر استراتيجية الأندية داخل دوري روشن.

وأوضحت صحيفة "ميرور البريطانية"، أن التوجه الحالي في الكرة السعودية بات يعتمد على استقطاب اللاعبين الأصغر سنًا، مع تقليل الاعتماد على النجوم الكبار، على غرار كريستيانو رونالدو ونيمار.

وكانت تقارير سابقة قد ربطت اسم محمد صلاح بالانتقال إلى أندية الهلال والقادسية ونيوم، ولا يزال هذا السيناريو مطروحًا، خاصة بعد تصريحات سابقة لرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أكد خلالها أن صلاح مرحب به في الدوري السعودي في أي وقت.

وتتجدد التكهنات بشأن مستقبل قائد منتخب مصر مع كل فترة انتقالات، لا سيما بعد رفض نادي ليفربول عرضًا رسميًا من اتحاد جدة في صيف عام 2023.

يُذكر أن محمد صلاح يرتبط بعقد مع ليفربول يمتد حتى يونيو 2027.