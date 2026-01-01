وصلت حافلة فريق الشباب بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر..

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان تامر عبد الحميد "دونجا" المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء