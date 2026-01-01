مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
22:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

حافلة شباب الزمالك تصل ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب : محمد خيري

04:07 م 01/01/2026

حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي

وصلت حافلة فريق الشباب بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها بعد قليل في إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة كأس عاصمة مصر..

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.

وكان تامر عبد الحميد "دونجا" المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل اللقاء

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الاتحاد السكندري شباب الزمالك مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

