أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟

قبل حمزة عبد الكريم.. رحلة اللاعبين المصريين في الدوري الإسباني

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في صفقة انتقال المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم لصفوف برشلونة على سبيل الاعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت مصادر اليوم الخميس، عن توصل النادي الأهلي وبرشلونة لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب علي سبيل الاعارة مع أحقية الشراء، وذلك بعد الاتفاق على المقابل المادي.

في هذا السياق، نشر الصحفي المغربي أشرف بن عياد المتخصص في أخبار نادي برشلونة: " مرحباً بك في برشلونة.. مرحبًا بك أيها الرائع".

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد ذكرت أن برشلونة قام بتعديل بنود العرض كالتالي:

إعارة حتى نهاية الموسم.

خيار الشراء بعد الإعارة ارتفع من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

مكافآت الأداء ارتفعت من 3 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو.

نسبة من إعادة البيع المستقبلية ارتفعت من 10% إلى 15%.