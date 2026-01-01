مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

2 0
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أشرف بن عياد يرحب بحمزة عبدالكريم في برشلونة.. ماذا قال؟

كتب : محمد عبد الهادي

05:56 م 01/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    المهاجم المصري الشاب حمزة عبدالكريم
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (7)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (6)_13
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم
  • عرض 11 صورة
    حمزة عبد الكريم (5)_12

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في صفقة انتقال المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم لصفوف برشلونة على سبيل الاعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكشفت مصادر اليوم الخميس، عن توصل النادي الأهلي وبرشلونة لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب علي سبيل الاعارة مع أحقية الشراء، وذلك بعد الاتفاق على المقابل المادي.

في هذا السياق، نشر الصحفي المغربي أشرف بن عياد المتخصص في أخبار نادي برشلونة: " مرحباً بك في برشلونة.. مرحبًا بك أيها الرائع".

وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو قد ذكرت أن برشلونة قام بتعديل بنود العرض كالتالي:

إعارة حتى نهاية الموسم.

خيار الشراء بعد الإعارة ارتفع من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

مكافآت الأداء ارتفعت من 3 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو.

نسبة من إعادة البيع المستقبلية ارتفعت من 10% إلى 15%.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمزة عبد الكريم أشرف بن عياد برشلونة الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة