موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد هزيمته بثلاثية أمام الاتحاد السكندري

كتب : نهي خورشيد

07:30 م 01/01/2026
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لاستكمال مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب خسارته الثقيلة أمام الاتحاد السكندري في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس.

وتعرض الزمالك للهزيمة بثلاثة أهداف دون مقابل أمام الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح زعيم الثغر التسجيل في الدقيقة 21، بعدما اخترق أبو بكر اليادي منطقة جزاء الزمالك ومرر كرة عرضية أرضية، قابلها فادي فريد بتسديدة قوية استقرت على يمين حارس المرمى.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عاد فادي فريد ليعزز تقدم لسيد البلد، مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 27 برأسية متقنة سكنت شباك الفارس الأبيض.

وفي الشوط الثاني، واصل الاتحاد السكندري تفوقه، إذ أضاف جون إيبوكا الهدف الثالث في الدقيقة 64، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم اللقاء بشكل كامل.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي المتصدر في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز الخامس في المجموعة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق زد إف سي في الجولة السادسة من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، إذ تقام المباراة يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

