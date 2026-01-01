مجدي عبد الغني: هدفي في كأس العالم لا يُنسى عكس محمد صلاح

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أن هدفه التاريخي في كأس العالم سيظل حاضرًا في ذاكرة الجماهير، مشيرًا إلى أن الكثيرين لا يتذكرون أهداف محمد صلاح في المونديال بنفس القدر.

وقال عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لقناة المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لما بسافر هولندا بقولهم أنا اللي جبت فيكم جون في كأس العالم"، معربًا عن اعتزازه بهذا الإنجاز التاريخي.

وفي سياق حديثه عن كرة القدم المصرية مع بداية العام الجديد، طالب عبد الغني بإصلاح الأوضاع الإدارية في الأندية، وتطوير الملاعب السيئة، والاعتماد على قطاع الناشئين بدلًا من التعاقد المستمر مع لاعبين أجانب.

وأكد أن أي مجلس إدارة يترك ديونًا على النادي يجب أن يتحملها من ماله الخاص، مشيرًا إلى التجربة السعودية كمثال.

وعن المنتخب الوطني، أوضح عبد الغني أن مصر قادرة على الفوز على بنين في كأس الأمم الأفريقية، لكنه حذر من أن المباراة لن تكون سهلة.