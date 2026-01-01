مباريات الأمس
"ارتفعت لـ 5 ملايين يورو".. تطورات مفاجئة في عرض برشلونة لضم لاعب الأهلي

كتب : محمد خيري

02:22 م 01/01/2026
أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة قام بتعديل عرضه المقدم للنادي الأهلي، من أجل حسم صفقة حمزة عبد الكريم، مهاجم الفريق الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتظر حمزة عبد الكريم، الذي يبلغ 18 عامًا اليوم 1 يناير 2026، فرصة الانتقال إلى الفريق الثاني لبرشلونة، في حال قبول الأهلي للعرض الجديد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة قام بتعديل بنود العرض كالتالي:

إعارة حتى نهاية الموسم.

خيار الشراء بعد الإعارة ارتفع من 1.25 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو.

مكافآت الأداء ارتفعت من 3 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو.

نسبة من إعادة البيع المستقبلية ارتفعت من 10% إلى 15%.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهلي اقترب من الموافقة على العرض، تمهيدًا لإتمام الصفقة رسميًا خلال الأيام المقبلة.

