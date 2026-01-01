«السمبوك» يقود الهجوم.. التشكيل الرسمي للزمالك أمام الاتحاد السكندري

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب الزمالك، بقيادة تامر عبد الحميد «دونجا»، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل شبابي كامل، عقب قرار استبعاد لاعبي الفريق الأول، وذلك بعد رحيل المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

تشكيل الزمالك الرسمي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري

خط الوسط: يوسف وائل الفرنسي – السيد أسامة – محمد حمد – أنس وائل – عمار ياسر

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

دكة البدلاء: محمد عبد الفتاح، هشام فؤاد، أحمد صفوت، محمود عصام، محمد فرج، صلاح محمود، زياد مدحت، حسام عاشور التقي، حازم أسامة.