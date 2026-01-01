مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

«السمبوك» يقود الهجوم.. التشكيل الرسمي للزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتب : محمد خيري

04:20 م 01/01/2026

شعار نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجهاز الفني لفريق شباب الزمالك، بقيادة تامر عبد الحميد «دونجا»، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل شبابي كامل، عقب قرار استبعاد لاعبي الفريق الأول، وذلك بعد رحيل المدير الفني أحمد عبد الرؤوف.

تشكيل الزمالك الرسمي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

خط الدفاع: محمد إبراهيم – علي عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد خضري

خط الوسط: يوسف وائل الفرنسي – السيد أسامة – محمد حمد – أنس وائل – عمار ياسر

خط الهجوم: أحمد خالد السمبوك

دكة البدلاء: محمد عبد الفتاح، هشام فؤاد، أحمد صفوت، محمود عصام، محمد فرج، صلاح محمود، زياد مدحت، حسام عاشور التقي، حازم أسامة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك تشكيل الزمالك شباب الزمالك نادي الزمالك الاتحاد السكندري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026