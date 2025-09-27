"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

كتب ـ محمد الميموني:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن موقف مؤثر له خلال فترة بدايته مع القلعة الحمراء حين كان ناشئًا.

وقال عبدالحفيظ، خلال تواجده بقناة إم بي سي مصر مساء الجمعة:"النادي الأهلي بقالي فيه 36 سنة ومعنديش شغف غير الأهلي، قابلت حاجات كتير في النادي علمتني كل حاجة، والدي كان إنسان بسيط لكن كان مدرسة وطيب جداً ولكن قوي جداً في نفس الوقت و أهلاوي وزوجتي وقفت جنبي وشافت معايا أيام مش عادية، واحد كان بيخلص حياتة الكروية وكنت بحارب عشان أرجع ولكن مش قادر أرجع بأدائي تاني".

وأردف مدير الكرة السابق بالأهلي:"في شهر أغسطس عام 89، شخصية كده برا النادي كان أبو واحد صاحبنا في الفرقة في موسم 89 تقريباً ساعتها كان عندي 12 سنة، وقف جنبي ودخلني بيته ومع ولاده وبقيت واحد من الأسرة ومكنتش لاقي مكان أروحه وأداني معاني حقيقية وعلمني يعني أيه أساعد المحتاج وهو توفى في شهر 9 اللي فات ربنا يرحمه ولكن زي والدي بالظبط".

وتابع باكيًا:"كنت بركب أكثر من مواصلة عشان أجي القاهرة وكان عندي ماتش بكره وكانت الساعة 7 بليل مش عارف أعمل أيه وفرصة بالنسبة ليا ألعب أول ماتش مع الأهلي وأهلي مستنيني أروح ومكنش في تليفونات ساعتها قعدت أفكر لو قعدت هقعد فين وحطيت راسي على عمود الجامع وبعدها صليت المغرب وكان معانا واحد اسمه محمد ووالده قالي أنت هتبات فين وقلت معرفش قالي هكلم أهلك وتيجي تبات معانا ساعتها حسيت في منفذ اتفتح ليا".

عبد الحفيظ أتم تصريحاته بقوله:"يمكن مقولتلوش في حياته أني بحبه بس يوم ما أروح عند ربنا هقوله الراجل دا أنا جزء من ميزان حسناته".

اقرأ أيضًا:

"جهز الورق".. كشف رسالة الخطيب لسيد عبدالحفيظ خلال اجتماعهما الأخير

"مش على الشاحن".. إبراهيم فايق يكشف تطورًا مفاجئًا في ملف مدرب الأهلي

"أنت ظريف جدًا! أليس كذلك؟".. موقف محرج لكريم بنزيما عقب الخسارة أمام النصر (فيديو)