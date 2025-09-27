مباريات الأمس
كشف موعد تقدم قائمة محمود الخطيب بأوراق ترشحها بانتخابات الأهلي

كتب : مصراوي

03:49 م 27/09/2025
القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن الموعد المتوقع أن تتقدم به قائمة محمود الخطيب الرئيس الحالي لمجلس إدارة الأهلي بأوراق ترشحها للدورة الانتخابية المقبلة.

موعد انتخابات الأهلي

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ لانتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت إلى أن الخطيب سيحسم موقفه النهائي من خوض الانتخابات خلال الساعات المقبلة وحال خوض غمار الانتخابات فسيتقدم أعضاء قائمته بأوراق ترشحهم يوم الخميس المقبل وربما تكون في اليوم الأخير قبل غلق الباب.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن محمود الخطيب يعقد اجتماعات مكثفة في مقر شركة القلعة الحمراء للاستقرار علي القائمة النهائية التي سيخوض بها الإنتخابات.

محمود الخطيب انتخابات الأهلي قائمة محمود الخطيب الأهلي

