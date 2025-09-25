قرار من المجلس الأعلى للإعلام تجاه شكوى الخطيب ضد مدحت شلبي

"ذكاء اصطناعي".. خالد الغندور يعلق على عدم سفر الخطيب إلى أمريكا في المونديال

أعلن المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، تلقيه شكوى رسمية من قبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم برنامج "مساء الأنوار"، عبر قناة "إم بي سي مصر".

وكان الإعلامي مدحت شلبي، أعلن في تصريحات تليفزيونية، أن الخطيب لم يسافر مع بعثة الأهلي إلى أمريكا، خلال كأس العالم للأندية، بسبب عدم حصوله على التأشيرة وليس بسبب المرض كما قيل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

وكشف المجلس الأعلي للإعلام، أن رئيس الأهلي محمود الخطيب أكد في شكواه، ارتكاب مدحت شلبي مقدم برنامج "مساء الأنوار" تجاوزات كثيرة وهو ما يخالف المعايير الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام.

وقرر المجلس برئاسة خالد عبد العزيز، تحويل الشكوى إلى لجنة الشكاوى في المجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، لإتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للوائح.

ويذكر أن الأهلي، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدحت شلبي، بالإضافة إلى التقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلان، بسبب ما صدر منه تجاه رئيس النادي محمود الخطيب.

نتائج الأهلي في كأس العالم للأندية بأمريكا

وغاب الخطيب عن رحلة المارد الأحمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي للمشاركة في كأس العالم للأندية، اليت أقيمت خلال الفترة من 15 يونيو 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته، لظروف صحية طبقا لما تم الإعلان عنه من قبل رئيس النادي آنذاك.

والجدير بالذكر أن الأهلي كان قد ودع بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي أقيمت في الولايات المتحدة من دور المجموعات، حيث تعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة ولم يتمكن من تحقيق أي فوز في البطولة.

