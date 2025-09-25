مباريات الأمس
"أوضة اللبس متفرتكة".. مجدي عبدالغني يفتح النار على الأهلي ويكشف راتب زيزو

كتب : مصراوي

11:01 ص 25/09/2025
وجه مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، رسالة قوية، للنادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك المقبلة، في بطولة الدوري المصري، المقرر لها يوم الإثنين المقبل.

وقال مجدي عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر 2": "لقطة ياسر إبراهيم ومروان عطية بتوضح أن أوضة اللبس في الأهلي متفرتكة، ومفيش لاعب في الكرة بيقيم نفسه".

وأضاف: "زمان كنا بنلعب ومكناش نعرف إذا كنا كويسين ولا لأ، خصوصًا إن اللي حصل على الجائزة زميله ومن نفس الفريق مش من الفريق المنافس".

وأضاف: "غياب زيزو عن الأهلي مؤثر جدًا، دا لاعب بـ100 وشوية مليون، ومميز وكان ممكن يخوض لقاء الزمالك بأقصى تركيز علشان يثبت أنه صفقة ناجحة".

وأوضح: "لأول مرة مبقاش عندي توقع لمباراة قمة، الأهلي وحش والزمالك وحش، الفريقان لم يقدما الأداء المنتظر في الفترة الأخيرة".

