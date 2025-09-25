وجّه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الرياضي، انتقادات حادة لبعض المسؤولين الذين تولوا إدارة نادي الإسماعيلي في فترات سابقة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية:"هناك أشخاص بلا ضمير قادوا الإسماعيلي، وحققوا مكاسب شخصية كبيرة، وأبرموا عقوداً وهمية لا يعلم عنها أحد شيئاً، وكل ذلك ألحق ضرراً مالياً بالنادي، رغم أن بعضهم ليست لهم أي علاقة بكرة القدم".

وأضاف: "الإسماعيلي مثل الزمالك، لا يجد من يحميه أو يدافع عنه، جماهير الإسماعيلية تعشق كرة القدم رغم معاناتهم، ويذهبون دائماً لتشجيع فريقهم لأنه مصدر سعادتهم".

وأكد ميدو أن الحل الجذري لإنقاذ النادي لا يكمن فقط في إلغاء الهبوط، مشدداً على ضرورة إيجاد مستثمر قوي يضخ الأموال ويعيد للنادي استقراره.

واختتم حديثه قائلاً:"الإسماعيلي هو فريقي الثاني بعد الزمالك، وأعلنها بكل وضوح أنني أنتمي لهذا النادي الكبير، الإدارة الحالية تستحق كل الاحترام، لكنهم بحاجة لمساندة مادية حقيقية حتى يعود الدراويش للمنافسة كما عهدناهم دائماً أمام الأهلي والزمالك".