لاعب الزمالك الشاب يخضع لعملية جراحية في الكتف

خضع أيمن أمير عبد العزيز مهاجم فريق الشباب مواليد 2005 بنادي الزمالك، لجراحة ناجحة أمس الثلاثاء بالكتف في أحد المستشفيات الخاصة، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وجاءت العملية التي خضع لها أيمن أمير عبد العزيز، لتثبيت مفصل الكتف الأيمن، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريق شباب الزمالك مواليد 2005 السابقة أمام مودرن سبورت، في الجولة الثالثة ببطولة الدوري.

وكان اللاعب خضع للأشعة والفحوصات خلال الأيام الماضية، التي أثبتت إصابته وحاجته لإجراء عملية جراحية وهو ما حدث بالفعل أمس الثلاثاء.

وحرص نادي الزمالك على مساندة اللاعب بعد الخضوع للعملية الجراحية، حيث نشر النادي عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة للاعب مذيلة بتعليق: "خالص التمنيات بالشفاء لمهاجمنا الواعد والعودة سريعًا للملاعب".

