رسالة خاصة من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة الجونة

أول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل مع الجونة

وجهت جماهير الزمالك، رسالة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال مباراة الفريق أمام الجونة في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد "القاهرة الدولي" حاليا، مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره الجونة، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري "دوري نايل".

ورفعت جماهير الفارس الأبيض المتواجدة في المدرجات، لافتة كتب عليها: "خطواتنا ترسم أمجادنا والنصر عنوان رحلتنا".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفارس الأبيض أمام الجونة، بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل أحرزه المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ.

وحال انتهاء اللقاء، بهذه النتيجة سيرفع الفارس الأبيض رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 19 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري.

