مصدر يكشف موعد حسم محمود الخطيب موقفه من رئاسة الأهلي

من اللائحة.. ماذا يحدث إذ تعادل بيراميدز مع الأهلي السعودي في كأس إنتركونتيننتال

"مش جديد عليهم".. تعليق ناري من أحمد سليمان على تأخر مستحقات لاعبي الزمالك

"ثنائي تركي وفيشر مازال في الصورة".. 5 مرشحين على طاولة الأهلي لخلافة خوسيه



كشف مصدر عن الموعد المقرر أن يحسم خلاله محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الترشح لدورة جديدة لرئاسة القلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"محمود الخطيب سيحدد موقفه وموقف قائمته الأسبوع المقبل".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر يوم أمس الإثنين عقب اجتماع مجلس إدارته، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ د انتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

"أزمة بسبب الزمالك وبيراميدز".. الكشف عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

بيراميدز يعلن غياب نجمه رسميًا أمام أهلي جدة في كأس إنتر كونتيننتال