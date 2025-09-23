مباريات الأمس
مصدر يكشف موعد حسم محمود الخطيب موقفه من رئاسة الأهلي

كتب : مصراوي

12:51 م 23/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حفل عشاء لأعضاء مجلس إدارة الأهلي (3)
  • عرض 4 صورة
    مجلس إدارة الأهلي
  • عرض 4 صورة
    أعضاء مجلس إدارة الأهلي من حفل تأبين العامري فاروق

كشف مصدر عن الموعد المقرر أن يحسم خلاله محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موقفه النهائي من الترشح لدورة جديدة لرئاسة القلعة الحمراء.

وكان محمود الخطيب قد أعلن في وقت سابق من شهر سبتمبر الجاري عدم خوضه الانتخابات المقبلة لرئاسة مجلس إدارة الأهلي، للاطلاع على تصريحاته.. اضغط هنا

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء:"محمود الخطيب سيحدد موقفه وموقف قائمته الأسبوع المقبل".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، بحسب بيان رسمي صادر يوم أمس الإثنين عقب اجتماع مجلس إدارته، دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل؛ د انتخاب مجلس إدارة جديدة للنادي لمدة 4 سنوات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي محمود الخطيب مجلس إدارة الأهلي انتخابات الأهلي

