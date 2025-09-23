مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يعلن غياب نجمه رسميًا أمام أهلي جدة في كأس إنتر كونتيننتال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

12:14 م 23/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز
  • عرض 6 صورة
    استقبال جماهير أهلي جدة للاعبيهم قبل مواجهة بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المدرب العام لفريق بيراميدز، المعتصم سالم، غياب النجم المغربي بصفوفهم وليد الكرتي عن مباراتهم أمام أهلي جدة السعوي.

موعد مباراة بيراميدز و أهلي جدة

بيراميدز يحل ضيفًا عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة في كأس الإنتركونتينتال.

وقال سالم في تصريحات لقناة المحور، مساء الإثنين، إن وليد الكرتي سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة أهلي جدة لمعاناته من مشكلة في العضلة الضامة ولا يريد الجهاز الفني المخاطرة به لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان بيراميدز قد فاز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدوري التمهيدي لكأس إنتركونتيننتال.

اقرأ أيضًا:
كيف تشاهد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز وليد الكرتي أهلي جدة ضد بيراميدز موعد مباراة أهلي جدة وبيراميدز المعتصم سالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر شروط التعيين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد