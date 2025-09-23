بيراميدز يعلن غياب نجمه رسميًا أمام أهلي جدة في كأس إنتر كونتيننتال

"تجرأ وأصبح منافس شرس".. ميدو يطلق تصريحات نارية حول مباراة بيراميدز في

مصدر يكشف موعد حسم محمود الخطيب موقفه من رئاسة الأهلي

أعلن المدرب العام لفريق بيراميدز، المعتصم سالم، غياب النجم المغربي بصفوفهم وليد الكرتي عن مباراتهم أمام أهلي جدة السعوي.

موعد مباراة بيراميدز و أهلي جدة

بيراميدز يحل ضيفًا عند التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على نظيره أهلي جدة في كأس الإنتركونتينتال.

وقال سالم في تصريحات لقناة المحور، مساء الإثنين، إن وليد الكرتي سيغيب بنسبة كبيرة عن مباراة أهلي جدة لمعاناته من مشكلة في العضلة الضامة ولا يريد الجهاز الفني المخاطرة به لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان بيراميدز قد فاز على نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة في الدوري التمهيدي لكأس إنتركونتيننتال.

اقرأ أيضًا:

كيف تشاهد مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز في كأس إنتركونتيننتال 2025 عبر الإنترنت؟

لم تظهر معه في حفل الكرة الذهبية.. من هي زوجة عثمان ديمبيلي المحجبة؟ (صور)