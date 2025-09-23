"بحضور رئيس سابق للزمالك".. حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (صور)

افتتح حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الإثنين، ملعب الكروكيه الجديد داخل مقر الأبيض في إطار خطة شاملة لتطوير المرافق وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء النادي.

وشهد الافتتاح حضور كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر نائب رئيس النادي، حسام المندوه أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة هاني شكري، محمد طارق، أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي، والمهندس مجدي ميشيل مدير الإدارة الهندسية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا الانتهاء من إنشاء ملعب الكروكيه داخل مقر النادي، ليكون إضافة مميزة تعكس اهتمام الإدارة بدعم مختلف الألعاب والأنشطة.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.

