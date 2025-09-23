مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"بحضور رئيس سابق للزمالك".. حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (صور)

كتب ـ محمد الميموني:

12:33 ص 23/09/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (3)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (5)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (6)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (4)
  • عرض 6 صورة
    حسين لبيب يفتتح ملعب الكروكيه الجديد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

افتتح حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أمس الإثنين، ملعب الكروكيه الجديد داخل مقر الأبيض في إطار خطة شاملة لتطوير المرافق وتقديم أفضل الخدمات التي تليق بأعضاء النادي.

وشهد الافتتاح حضور كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، هشام نصر نائب رئيس النادي، حسام المندوه أمين الصندوق، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة هاني شكري، محمد طارق، أحمد خالد حسانين، رامي نصوحي، والدكتور عبدالله جورج مستشار المجلس، واللواء حسن موسى المدير التنفيذي، والمهندس مجدي ميشيل مدير الإدارة الهندسية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مؤخرًا الانتهاء من إنشاء ملعب الكروكيه داخل مقر النادي، ليكون إضافة مميزة تعكس اهتمام الإدارة بدعم مختلف الألعاب والأنشطة.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.

اقرأ أيضًا:

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا

"على المنصة".. علم فلسطين حاضر في حفل الكرة الذهبية (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملعب الكروكيه الجديد الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ملخص حفل الكرة الذهبية.. عثمان ديمبيلي أفضل لاعب .. ومحمد صلاح رابعًا
بعد الاعتراف بدولة فلسطين رسميًا.. ‏ماكرون يهدد إسرائيل