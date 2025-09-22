مباريات الأمس
"بينهم جون إدوارد".. الزمالك يشكر 3 أشخاص ويوجه طلبًا للجهاز الفني واللاعبين

كتب : مصراوي

08:07 م 22/09/2025
وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بالشكر لإدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بقيادة جون إداوارد المدير الرياضي، وعبد الناصر محمد مدير الكرة ويانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون واللاعبين على الروح التي أظهرها الجميع منذ بداية الموسم.

وأوضح مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن هذه الروح تجلت في المواقف الصعبة التي يمر بها النادي لاسيما سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر مما أثر على التدفقات المالية الخاصة بمنظومة كرة القدم.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك تقديره لنجاح جهاز الكرة في عزل الفريق عن هذه الأزمة، والتحلى بالعزيمة والإصرار من عناصر منظومة الكرة لتحقيق الهدف الذي تم وضعه منذ بداية الموسم وهو الدفاع عن شعار الزمالك بكل إخلاص مهما كانت التحديات والمعوقات.

وأشاد مجلس إدارة الزمالك، باحترافية وإخلاص اللاعبين خلال الفترة الماضية وتحملهم الظروف التي يمر بها النادي ، ويؤكد المجلس أن العمل جاري على حلها من خلال القنوات الشرعية وانهاء تلك الأزمة مطلع الشهر المقبل بصورة نهائية.

وطالب مجلس إدارة الزمالك الجهاز الفني واللاعبين بمواصلة العمل الجاد وبذل كل نقطة عرق من أجل القلعة البيضاء، لتحقيق طموحات جماهيره في كل مكان .

الزمالك جون إدوارد فيريرا عبدالناصر محمد حسين لبيب

