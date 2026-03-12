7 قتلى إثر غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في بيروت



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية فجر اليوم الخميس، سقوط7 قتلى وإصابة 21 شخصا جراء غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في بيروت

وقصفت إسرائيل مجددا الضاحية الجنوبية في بيروت منتصف ليلة الأربعاء- الخميس مما أطلق سلسلة من الوميض الأحمر في السماء وأشعل النيران في عدد من المباني، وذلك بعدما أطلق حزب الله اللبناني وابلا من الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل تجاوز عددها 150 صاروخا على مدار يوم الأربعاء.

وبدأت إسرائيل هجوما على حزب الله المدعوم من إيران بعد أن قصف إسرائيل في الثاني من مارس ردا على مقتل الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكن الحزب يقول إن قصفه كان استباقا لهجوم إسرائيلي متوقع على جنوب لبنان.

وشدد الحزب، على التزم تماما باتفاق وقف إطلاق النار لشهر نوفمبر عام 2024 لكن إسرائيل نفذت آلاف الخروقات واغتالت عشرات اللبنانيين واحتلت 5 مواقع بالجنوب.

وقالت الصحة اللبنانية مساء الأربعاء، إن 8 أشخاص قد قُتِلوا جراء غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة تمنين التحتا قضاء بعلبك بجانب إصابة 17 بجروح.

وتقول السلطات اللبنانية، إن الغارات الإسرائيلية قتلت أكثر من 600 وأجبرت ما يزيد على 800 ألف شخص على النزوح.

وقال حزب الله مساء الأربعاء، إنه أطلق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل ضمن سلسلة عمليات العصف المأكول، مما يشير إلى احتمال تصعيد الهجمات.

وأبلغت مصادر أمنية لبنانية رويترز أنه جرى إطلاق أكثر من 100 صاروخ.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، إن إيران وحزب الله نفذا هجوما صاروخيا مشتركا، واصفا إياه بأنه أول عمل منسق ضد إسرائيل منذ بدء الحرب، وفقا للغد.