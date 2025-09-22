مباريات الأمس
"سيخضع لفحص اليوم".. كشف موقف محترف الأهلي من مباراة حرس الحدود

كتب : مصراوي

04:39 م 22/09/2025
كشف مصدر موقف المحترف التونسي بصفوف الأهلي محمد علي بن رمضان من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي سيحل ضيفًا عند الخامسة عصر يوم غد الثلاثاء على نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أن بن رمضان سيخضع لفحص طبي على هامش الحصة التدريبية اليوم لحسم موقفه من مباراة حرس الحدود بعدما اشتكى من بعض الآلام في العضلة الخلفية.

وكان اللاعب قد تم استبداله خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية التي فاز بها فريقه بهدف نظيف بسبب الإصابة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن حالة اللاعب جيدة وفرص لحاقه بالمباراة كبيرة.

ترتيب الأهلي وحرس الحدود

الأهلي يحتل قبل المباراة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز الحادي عشر، فيما يحتل فريق حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط.

محمد علي بن رمضان النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي الدوري المصري الأهلي وحرس الحدود

