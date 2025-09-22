مباريات الأمس
الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

بتروجت

- -
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
21:45

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:00

باريس سان جيرمان

فاروق جعفر: عبدالله السعيد خبير الكرة المصرية

كتبت محمد خيري:

01:16 م 22/09/2025

فاروق جعفر

أكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن حديث البلجيكي فيريرا بشأن عدم التفكير في مباراة القمة الآن، أمر منطقي بسبب أهمية مباراة الجونة للحصول على الثلاث نقاط.

وقال جعفر في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "الاستحواذ على وسط الملعب مفتاح الانتصارات وهو ما اعتمد عليه فيريرا من خلال الثنائي دونجا وعبدالله السعيد، والزمالك سيواجه تكتلات دفاعية أمام الجونة والحلول الجماعية هى الحل".

وأضاف: "مواجهة الجونة ليست صعبة إذا استخدمنا الذكاء في الملعب بالشكل المطلوب، الزمالك يملك وفرة جيدة في مركز الهجوم وعدي الدباغ أثبت نفسه مع الفريق خلال آخر مباراتين وأحرز هدفين".

وأوضح: " عبدالله السعيد وناصر ماهر مطالبين بالتقدم الهجومي في مباراة الجونة، وأفكار السعيد الفنية تسبق أفكار زملائه في الملعب واعتبره خبير في الكرة المصرية".

فاروق جعفر عبدالله السعيد الكرة المصرية

فيديو قد يعجبك:



