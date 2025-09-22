فاروق جعفر: عبدالله السعيد خبير الكرة المصرية

أكد فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، أن حديث البلجيكي فيريرا بشأن عدم التفكير في مباراة القمة الآن، أمر منطقي بسبب أهمية مباراة الجونة للحصول على الثلاث نقاط.

وقال جعفر في تصريحات على قناة نادي الزمالك: "الاستحواذ على وسط الملعب مفتاح الانتصارات وهو ما اعتمد عليه فيريرا من خلال الثنائي دونجا وعبدالله السعيد، والزمالك سيواجه تكتلات دفاعية أمام الجونة والحلول الجماعية هى الحل".

وأضاف: "مواجهة الجونة ليست صعبة إذا استخدمنا الذكاء في الملعب بالشكل المطلوب، الزمالك يملك وفرة جيدة في مركز الهجوم وعدي الدباغ أثبت نفسه مع الفريق خلال آخر مباراتين وأحرز هدفين".

وأوضح: " عبدالله السعيد وناصر ماهر مطالبين بالتقدم الهجومي في مباراة الجونة، وأفكار السعيد الفنية تسبق أفكار زملائه في الملعب واعتبره خبير في الكرة المصرية".

اقرأ أيضا:

"13 جائزة وموقف صلاح".. كل ما تريد معرفته عن الكرة الذهبية الموعد والقناة الناقلة