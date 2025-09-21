مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

بورنموث

0 0
16:00

نيوكاسل

الدوري الإنجليزي

أرسنال

0 1
18:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

مايوركا

1 1
17:15

اتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 1
13:30

روما

جميع المباريات

إعلان

"22 طن في ميناء الإسكندرية".. أزمة أرض الزمالك في أكتوبر تتصاعد.. ما القصة؟

05:22 م الأحد 21 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مستندات شاحنة ملاعب أرض الزمالك في أكتوبر
  • عرض 6 صورة
    أزمة أرض الزمالك بأكتوبر.. جلسة مرتقبة بين وزير الإسكان ومسؤولي النادي
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 6 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر مستجدات أزمة أرض أكتوبر بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان والمرافق العمرانية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الأمور مازلت محلك سر، ولم يحدث أي اجتماعات رسمية مع الوزارات المعنية طرفها مجلس الزمالك خلال الأيام الماضية، حتى الآن كما تردد.

وأضاف: "هناك مقترحات من جانب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وجهاز حدائق أكتوبر من أجل الخروج من الأزمة الحالية وإعادة الأرض مرة أخرى".

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك في الفترة الماضية، نظرا لعدم تنفيذ شروط البناء وانتهاء الفترة القانونية.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتسوية الأمور، بعد تصعيد الملف لرئاسة الوزراء، وينتظر الانفراجة في الأيام القليلة المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أرض الزمالك نادي الزمالك أزمة أرض الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من اليوم.. الداخلية تعدل اشتراطات الحصول على رخصة قيادة السيارة - نص القرار
آخر زيادة كبيرة.. موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
5 سيارات تدخل السوق المصري لأول مرة في سبتمبر 2025.. تعرف عليها
الإدارية العليا: التأمين الصحي مُلتزم بعلاج المواطنين ولا يجوز التنصل منه
الكاميرات فضحته.. بيان عاجل من الداخلية بشأن فيديو راكب صيني يتهم شرطيًا بمطار القاهرة