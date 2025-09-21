كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر مستجدات أزمة أرض أكتوبر بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان والمرافق العمرانية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن الأمور مازلت محلك سر، ولم يحدث أي اجتماعات رسمية مع الوزارات المعنية طرفها مجلس الزمالك خلال الأيام الماضية، حتى الآن كما تردد.

وأضاف: "هناك مقترحات من جانب وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات وجهاز حدائق أكتوبر من أجل الخروج من الأزمة الحالية وإعادة الأرض مرة أخرى".

جدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قررت سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك في الفترة الماضية، نظرا لعدم تنفيذ شروط البناء وانتهاء الفترة القانونية.

ويسعى نادي الزمالك في الفترة الحالية، لتسوية الأمور، بعد تصعيد الملف لرئاسة الوزراء، وينتظر الانفراجة في الأيام القليلة المقبلة.