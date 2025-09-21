مصدر في الزمالك يكشف حقيقة هروب شيكو بانزا

مصدر يكشف لمصراوي موقف زيزو من المشاركة في مباراة حرس الحدود المقبلة

كتب - مراسل مصراوي

انتشرت التقارير الصحفية التي تفيد بهروب الأنجولي شيكو بانزا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مصدر في الزمالك "لمصراوي" إن شيكو بانزا منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي منذ وصوله للقاهرة الأسبوع الماضي ولم يتخلف عن أي مران.

وأوضح المصدر أن الزمالك طبق لائحة العقوبات على الأنجولي بسبب تأخر عودته للقاهرة.

واختتم المصدر أن عدم مشاركته في المباريات الأخيرة للزمالك، جاء وفقا لقرار المدير الفني يانيك فيريرا.

وغاب بانزا عن المواجهتين الماضيتين للزمالك، حيث فاز الفارس الأبيض على المصري البورسعيدي بثلاثية، وانتضر على الإسماعيلي بثنائية دون رد في الدوري.

