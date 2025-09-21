مباريات الأمس
مصدر في الزمالك يكشف حقيقة هروب شيكو بانزا

12:34 ص الأحد 21 سبتمبر 2025
كتب - مراسل مصراوي

انتشرت التقارير الصحفية التي تفيد بهروب الأنجولي شيكو بانزا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مصدر في الزمالك "لمصراوي" إن شيكو بانزا منتظم في تدريبات الفريق بشكل طبيعي منذ وصوله للقاهرة الأسبوع الماضي ولم يتخلف عن أي مران.

وأوضح المصدر أن الزمالك طبق لائحة العقوبات على الأنجولي بسبب تأخر عودته للقاهرة.

واختتم المصدر أن عدم مشاركته في المباريات الأخيرة للزمالك، جاء وفقا لقرار المدير الفني يانيك فيريرا.

وغاب بانزا عن المواجهتين الماضيتين للزمالك، حيث فاز الفارس الأبيض على المصري البورسعيدي بثلاثية، وانتضر على الإسماعيلي بثنائية دون رد في الدوري.

اقرأ أيضًا:

تقرير أنجولي يكشف مفاجأة حول سبب غياب شيكو بانزا عن مباريات الزمالك

"أقسم كثيرا".. رد فعل تريزيجيه بعد كرته المثيرة للجدل مع محمد بسام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

