"بينهم إمام وزيزو".. الكشف عن آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

08:16 م السبت 20 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الحالية من كثرة الغيابات، بسبب تعرض أكثر من لاعب داخل الفريق للإصابة.

وكان الأهلي فاز أمس الجمعة على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

وكشف مصدر لمصراوي، في تصريحات خاصة اليوم السبت، آخر تطورات إصابات نجوم الأهلي، بقوله: "كريم فؤاد سيشارك في مران الغد بشكل تدريجي، ليكون جاهزًا للتواجد في المباريات خلال الفترة المقبلة، وتحت أمر الجهاز الفني المؤقت بقيادة عماد النحاس".

وأضاف:"حالة زيزو تتحسن بشكل كبير، لكنه لن يشارك في مباراة حرس الحدود المقبلة، وسيخضع لأشعة يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من مباراة القمة، هناك تعليمات واضحة للاعب بعدم المشاركة في المباريات إلا بعد التخلص من الإصابة بشكل كامل".

وتابع:"حتى الأن لم يتحدد موقف زيزو من المشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 29 سبتمبر الجاري، لكن المؤشرات من هذه الناحية إيجابية وجيدة".

واختتم المصدر:"لا يزال يخضع لفحوصات وتحاليل طبية بشكل يومي، بسبب إصابته بفيروس A ولن يكون متواجداً في قمة الزمالك، اللاعب سيحصل على فترة راحة كافية".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومع نهاية شهر سبتمبر سيكون المارد الأحمر على موعد مع مواجهة كبيرة، حينما يلاقي نظيره الزمالك، يوم 29 من الشهر الجاري، في قمة مباريات الدوري "دوري نايل".

