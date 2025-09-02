مباريات الأمس
إعلان

بعد اعتزال شيكابالا وعبدالشافي .. 10 صور لأكبر اللاعبين سنًا في الدوري المصري

02:58 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
كتب - محمد الميموني:

مع نهاية الموسم الرياضي الماضي 2024/25 أعلن ثنائي الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا" (39 عاماً) ومحمد عبدالشافي (40 عامًا) اعتزالهما لكرة القدم.

وفي التوقيت ذاته جدد نادي الزمالك تعاقده مع لاعبه عبدالله السعيد (40 عامًا) الذي يعد من أبرز لاعبي الفريق والمسابقة.

ويشهد الموسم الجاري 2025/26 تواجد أكثر من لاعب بالمسابقة في أعمار مقاربة ومازلوا محافظون على لياقتهم وأماكنهم مع أنديتهم.

ونستعرض خلال السطور التالية أكبر 10 لاعبين عمرًا بالموسم الجاري من الدوري:

1- شريف إكرامي ـ بيراميدز: 42 عاماً
2) نور السيد ـ الجونة: 41 عاماً
3) الهاني سليمان ـ سموحة: 41 عاماً
4) عبدالله السعيد ـ الزمالك: 40 عاماً
5) المهدي سليمان ـ الزمالك: 38 عاماً
6) عامر عامر ـ غزل المحلة: 38 عاماً.
7) أحمد عادل ـ الإسماعيلي: 38 عاماً.
8) محمود عبدالرحيم (جنش) ـ الاتحاد: 38 عاماً
9) محمود أبو السعودي ـ المقاولون العرب ـ 38 عاماً
10) محمد الشناوي ـ الأهلي ـ 36 عاماً

أكبر اللاعبين سنا الدوري المصري اعتزال شيكابالا
