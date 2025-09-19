مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه.. ورد غير متوقع من اللاعب (فيديو)

08:31 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
  • عرض 8 صورة
    جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ نهى خورشيد:

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، رسالة قوية إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

هجوم جماهير الأهلي على تريزيجيه

وهاجمت جماهير الأحمر تريزيجيه على خلفية إشارته "بالصمت" بعد تسجيله هدف الفريق خلال مباراة إنبي الماضية.

وهتفت جماهير الأهلي ضد اللاعب قائلة:"تريزيجيه ارفع أيدك جمهور الأهلي هو سيدك".

وعقب الهتاف ضده، حرص تريزيجيه على التوجه إلى الجماهير، لتوجيه التحية لهم والإعتذار مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة بإشارته السابقة.

وكانت مباراة الأهلي قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله مع إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

اقرأ أيضًا:

"أنا مدير ولن أرد عليه".. رسالة قوية من محمد يوسف لوكيل إمام عاشور

"للرجال".. رسالة قوية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تريزيجية الأهلي سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي هجوم جماهير الأهلي على تريزيجيه
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان