جماهير الأهلي تهاجم تريزيجيه.. ورد غير متوقع من اللاعب (فيديو)

كتب ـ نهى خورشيد:

وجهت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، رسالة قوية إلى محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول بالقلعة الحمراء، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

ويلتقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

هجوم جماهير الأهلي على تريزيجيه

وهاجمت جماهير الأحمر تريزيجيه على خلفية إشارته "بالصمت" بعد تسجيله هدف الفريق خلال مباراة إنبي الماضية.

وهتفت جماهير الأهلي ضد اللاعب قائلة:"تريزيجيه ارفع أيدك جمهور الأهلي هو سيدك".

وعقب الهتاف ضده، حرص تريزيجيه على التوجه إلى الجماهير، لتوجيه التحية لهم والإعتذار مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة بإشارته السابقة.

وكانت مباراة الأهلي قد انتهت بالتعادل بهدف لمثله مع إنبي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

