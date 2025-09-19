"ولا حد بيهمنا".. أول ظهور لـ زيزو بعد فوز الأهلي على سيراميكا (صورة)

كتب -يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المباراة الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق.

رسالة جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة، في المدرجات لافتة كتب عليها: "تيشرت الأهلي لا يعترف إلا بالرجال، اثبتوا ذاتكم".

وجاءت لافتة جماهير النادي الأهلي، نظرا لتراجع مستوى الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

