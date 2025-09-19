مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

الأهلي

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

سموحة

1 0
20:00

حرس الحدود

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

1 1
22:00

ريال سوسيداد

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 1
16:00

المنصورة

جميع المباريات

إعلان

"للرجال".. رسالة قوية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

08:14 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جماهير النادي الأهلي (2)
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    خلال مران النادي الأهلي
  • عرض 6 صورة
    النادي الأهلي (6)
  • عرض 6 صورة
    النادي الأهلي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب -يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة المباراة الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بالدوري، توجيه رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق.

رسالة جماهير الأهلي للاعبي الفريق

ورفعت جماهير المارد الأحمر المتواجدة، في المدرجات لافتة كتب عليها: "تيشرت الأهلي لا يعترف إلا بالرجال، اثبتوا ذاتكم".

وجاءت لافتة جماهير النادي الأهلي، نظرا لتراجع مستوى الفريق بشكل كبير في الفترة الماضية، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلاقي المارد الأحمر حاليا نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:
نجل زيدان يغير جنسيته لتمثيل منتخب والده.. ما القصة؟

بينهم نجما الأهلي وبرشلونة.. لاعبون أصيبوا بأمراض خطيرة


لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي رسالة جماهير الأهلي للاعبي الفريق مبرااة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان