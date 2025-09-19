20 صورة من وصول لاعبي النادي الأهلي إلى ستاد القاهرة لمواجهة سيراميكا بالدوري

فتحي مبروك يعلق لمصراوي على قرار الخطيب بالرحيل عن النادي الأهلي

كتب - نهى خورشيد

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، چاستيس آرثر، محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، مروان عثمان، صديق إيچولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

أما دكة البدلاء فتضم كلاً من: محمد كوكو، محمد مغربي، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، محمد صادق، أيمن موكا، محمد رضا، وأحمد بلحاج.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.