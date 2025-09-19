مباريات الأمس
"السولية أساسياً".. سيراميكا كليوباترا يعلن تشكيله لمواجهة الأهلي في الدوري

07:11 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
    الظهور الأول لعمرو السولية مع سيراميكا كليوباترا
    الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا (13)
كتب - نهى خورشيد

أعلن على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد، رجب نبيل، چاستيس آرثر، محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية، إبراهيم محمد، إسلام عيسى، مروان عثمان، صديق إيچولا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

أما دكة البدلاء فتضم كلاً من: محمد كوكو، محمد مغربي، خالد عبد الفتاح، كريم نيدفيد، كريم الدبيس، محمد صادق، أيمن موكا، محمد رضا، وأحمد بلحاج.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيراميكا كليوباترا الأهلي عمرو السولية تشكيل سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي الدوري المصري الممتاز
