مصالحة جماهيره وكسر رقمه السلبي.. ماذا ينتظر الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا؟

01:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
كتبت-هند عواد:

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مصالحة جماهيره، عندما يواجه سيراميكا كليوباترا مساء اليوم.

ويخوض الأهلي مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويأمل عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، في تحقيق أول فوز له مع الفريق، بعدما تعادل مع إنبي في الجولة الماضية بنتيجة (1-1).

وتولى النحاس تدريب الأهلي خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي أعلن رحيله عن الفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يحقق الأهلي منذ بداية الموسم سوى فوز وحيد على حساب فاركو، فيما تعادل مع غزل المحلة وإنبي، وخسر أمام بيراميدز، ليحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى كسر رقمه السلبي الحالي، بعدما حصد 6 نقاط فقط في أول 5 مباريات، ليصبح الموسم الجاري الأسوأ من حيث الانطلاقة منذ موسم 2003-2004، الذي شهد تحقيق نفس الرصيد من النقاط.

