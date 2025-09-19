مباريات الأمس
الخطيب يصل مقر الأهلي بالجزيرة لحضور الجمعية العمومية (صور)

12:49 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (1)
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (6)
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (5)
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (2)
    الخطيب يصل مقر الجزيرة للجمعية العمومية للأهلي (3)
كتب - محمد القرش

تصوير - يوسف محمد

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر النادي بالجزيرة، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

ورفع عدد من أعضاء الأهلي لافتات مساندة لمحمود الخطيب، حيث كُتب عليها: "بيبو وجود قرار مش إختيار"، "لا يا بيبو لا، لا مالكش حق".

وكان أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء للفترة الجديدة بسبب مرضه، وهو ما رفضه مجلس إدارة المارد الأحمر.

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"جدول اليوم".. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية للأهلي

الجمعية العمومية.. أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب محمود الخطيب الجمعية العمومية للأهلي الأهلي أخبار الأهلي مرض الخطيب
