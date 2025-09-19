الخطيب يصل مقر الأهلي بالجزيرة لحضور الجمعية العمومية (صور)

مصالحة جماهيره وكسر رقمه السلبي.. ماذا ينتظر الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا؟

كتب - محمد القرش

تصوير - يوسف محمد

وصل محمود الخطيب رئيس الأهلي لمقر النادي بالجزيرة، من أجل حضور الجمعية العمومية والتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

ورفع عدد من أعضاء الأهلي لافتات مساندة لمحمود الخطيب، حيث كُتب عليها: "بيبو وجود قرار مش إختيار"، "لا يا بيبو لا، لا مالكش حق".

وكان أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عدم ترشحه لرئاسة القلعة الحمراء للفترة الجديدة بسبب مرضه، وهو ما رفضه مجلس إدارة المارد الأحمر.

ويواجه الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

