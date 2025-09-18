مباريات الأمس
كهرباء الإسماعيلية يفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري

10:10 م الخميس 18 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس الموافق 18 سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السابعة في الدوري المصري.

أهداف مباراة الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية

وسجل هدف فوز كهرباء الإسماعيلية الوحيد اللاعب محمد السيد شيكا من رأسية قوية عجز الحارس من تصديها في الدقيقة 71.

ترتيب كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في الدوري

وبهذا الفوز رفع كهرباء الإسماعيلية نقاطه إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب، بينما توقف نقاط الاتحاد السكندري عند 5 نقاط ليحتل المركز السابع عشر.

الاتحاد السكندري نتيجة مباراة الاتحاد والكهرباء الإسماعيلية الدوري المصري ترتيب الاتحاد السكندري
